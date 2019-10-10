Полиция прекратила дело о неуважении к власти за поздравление Путина с днём рождения в «Одноклассниках» 

Полиция отказалась возбуждать дело о неуважении к власти за поздравление Владимира Путина с днём рождения в «Одноклассниках», так как не смогла установить, что в публикации содержалось оскорбление президента, сообщил в телеграм-канале глава «Агоры» Павел Чиков.

По словам Чикова, дело прекратили, так как в посте Ильи Путевского не содержалось слов «президент» и «Российская Федерация», поэтому невозможно установить, что он оскорбил именно главу государства.

Ранее, 8 октября, полиция завела дело о неуважении к власти против жителя Кемеровской области Ильи Путевского. Он поздравил Путина с днём рождения и пожелал «одиночной камеры пожизненно».

«Дорогой сказочник В. В. Путин у тебя сегодня праздник! Желаю чтоб все твои друзья и коллеги повернулись к тебе ж***й. Желаю чтоб ты оказался в тюрьме в одиночной камере пожизненно!!! И лично от меня подарок В. В. Путин пакет г***а!!!» — написал в соцсети Илья Путевский (орфография и пунктуация автора сохранены).

В июне Путевского уже оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о неуважение к власти из-за поста во «ВКонтакте» про Владимира Путина, в котором он написал: «Путин, ты **** трусливая». На него также завели административное дело по той же статье за то, что он сравнил «Единую Россию» с «крысиной чумой». В сентябре дело прекратили.