На жителя Кузбасса завели дело о неуважении к власти за пожелание Путину «оказаться в тюрьме пожизненно»

На жителя Кемерово Илью Путевского завели дело о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.2 КоАП) за комментарий в «Одноклассниках» с поздравлением Владимира Путина с днём рождения, пишет «МБХ медиа».

В определении о возбуждении дела говорится, что 7 октября в полицию пришло «анонимное сообщение» о том, что на странице Путевского в «Одноклассниках» есть информация, «выражающая в неприличной форме явное неуважение к Российской Федерации», отмечает «Медиазона». Там же приводится пост, который написал Путевский (орфография и пунктуация сохранены): «Дорогой сказочник В. В. Путин у тебя сегодня праздник! Желаю чтоб все твои друзья и коллеги повернулись к тебе ***** желаю чтоб ты оказался в тюрьме в одиночной камере пожизненно!!! И лично от меня подарок В. В. Путин пакет *****!!!»

В июне Путевского оштрафовали на 30 тысяч рублей по делу о неуважение к власти из-за поста во «ВКонтакте» про Владимира Путина, в котором он написал: «Путин, ты **** трусливая». На него также завели административное дело по той же статье за то, что он сравнил «Единую Россию» с «крысиной чумой». В сентябре дело прекратили.