Полиция отпустила на свободу мужчину, пытавшегося взорвать 9-этажный дом в Екатеринбурге

Сотрудники полиции отпустили из отделения 40-летнего жителя 9-этажки на улице Декабристов в Екатеринбурге, грозившего взорвать газ в своей квартире, поскольку он состоит на учёте в психдиспансере, со ссылкой на пресс-группу регионального УМВД пишет Znak.com. Никаких обвинений мужчине не предъявлено.

«В данной ситуации мы ничего не можем сделать, это прерогатива медиков», — добавили в городском главке.

При этом правоохранители отметили, что проверка по факту произошедшего в доме ЧП продолжается.

Жильцы дома на улице Декабристов опасаются за свою безопасность и думают, что это не последняя опасная выходка буйного соседа.

«Это не поддаётся никакой логике. Водителю за неоплаченный штраф дают 15 суток, а за угрозу убийством, за общественно опасные деяния, по сути терроризм, за публичные оскорбления полицейских — отпускают», — сказал житель дома Михаил Александров.

По его словам, председатель местного ТСЖ в целях безопасности принял решение отключить газ в квартире мужчины.

Напомним, накануне жители многоквартирного дома на улице Декабристов вызвали полицию, когда услышали крики о помощи из квартиры ранее судимого жителя, он избивал своих детей, жену и пожилую мать-инвалида. Когда наряд приехал к квартире, буйный мужчина отказался отпирать силовикам дверь, а вместо этого открыл газовые конфорки, вышел на балкон и начал кричать, что взорвёт дом.