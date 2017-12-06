В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который пытался с помощью газа взорвать многоэтажку

В Екатеринбурге полиция задержала ранее судимого 40-летнего жителя, который с помощью бытового газа пытался взорвать 9-этажный многоквартирный дом по адресу улица Декабристов, 45, пишет Znak.com.

Как рассказал изданию житель дома Михаил Александров, в ночь на 6 декабря его сосед — ранее судимый мужчина — начал избивать своих 9-летних детей и пожилую мать-инвалида. Услышав крики о помощи, жильцы дома вызвали полицию. Когда наряд приехал к квартире, буйный мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, отказался открывать дверь, открыл газовые конфорки, вышел на балкон и начал кричать, что взорвёт дом.

«В подъезде пахло газом так, что слезились глаза. Мы схватили детей и выбежали на улицу. Начали стучать соседям, чтобы выходили. Полицейские сказали, что дверь ломать не будут, так как у них нет на это прав. Из-за двери в это время постоянно кричали и уже даже хрипели: "Убивают! Помогите". Часть соседей вышли из квартир, кто-то грелся в машине, кто-то просто стоял на улице», — рассказал очевидец.

Взрыва удалось избежать, так как на место приехали работники газовой службы, которые перекрыли газ. Когда газ рассеялся, жильцам разрешили вернуться домой. Часть соседей дома отправились в отделение полиции и написали заявления на буйного соседа.

«Его у нас сначала даже брать не хотели. Говорили, ну что вы, никто же не пострадал. А у меня двое детей, я всерьёз беспокоюсь за их безопасность. Через два дня его отпустят, и он может довести задуманное до конца», — говорит житель дома.

По словам местных жителей, сосед ведёт себя неадекватно не впервые, он регулярно буянит, употребляет алкоголь и наркотики, избивает детей, жену и мать. Ранее полиция его уже забирала, но отпускала через два дня домой. Месяц назад жильцы подъезда подавали в полицию коллективное заявление, в котором просили разобраться с буйным соседом, однако оно осталось без ответа.

В пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу отметили, что по данному инциденту проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение.