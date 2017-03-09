Полиция отпустила активиста Ильдара Дадина

Полицейские отпустили активиста Ильдара Дадина, задержанного во время проведения одиночного пикета у здания ФСИН в Москве, со ссылкой на дежурного отдела МВД России по району Якиманка сообщает РБК. По его словам, супруга Дадина привезла в ОВД его паспорт и после установления личности его отпустили.

Напомним, сегодня Ильдар Дадин проводил одиночный пикет с призывом отправить в отставку главу ФСИН по Карелии Александра Тереха. Полицейские попросили пикетчика предъявить документы, но тот предложил в ответ зачитать основание этого требования и его права. После этого был задержан и доставлен в отдел МВД.

22 февраля 2017 года Верховный суд России отменил приговор и постановил освободить Дадина из колонии в Алтайском крае, где активист находился по приговору суда по статье о неоднократных нарушениях на митингах. 26 февраля Дадин вышел на свободу.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: BBC