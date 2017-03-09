Ильдара Дадина вновь задержали при проведении пикета в Москве

В Москве у здания ФСИН сотрудники полиции задержали Ильдара Дадина во время одиночного пикета, пишет «Интерфакс». По данным агентства, Дадин призывал отправить в отставку главу ФСИН по Карелии Александра Тереха. После задержания он был сопровождён в автомобиль с маркировками отделения МВД по столичному району Якиманка. Отмечается, что подошедшие к Дадину полицейские спросили у него документы, в ответ он предложил зачитать ему основание этого требования и его права.

Факт задержания активиста подтвердила его супруга.

Напомним, 22 февраля Верховный суд принял постановление отменить приговор Дадину за неоднократное нарушение установленного порядка проведения митингов, а 26-го он покинул колонию. Дадин стал первым осуждённым по статье 212.1 УК РФ после её появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Associated Press