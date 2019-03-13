Полиция опубликовала кадры потасовки со стрельбой в екатеринбургском ночном клубе (ВИДЕО)

Полиция Екатеринбурга опубликовала видео потасовки в ночном клубе Екатеринбурга, которая закончилась стрельбой. Отделение по связям с общественностью УМВД по Екатеринбургу уточняет, что конфликт произошёл около шести часов утра ещё 24 февраля в одном из ночных заведений в центре города. На видео между несколькими мужчинами происходит потасовка, один из них достаёт оружие и несколько раз стреляет.

«В результате конфликта, который произошёл в заведении, один из посетителей произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета», — заявили в полиции.

По словам задержанного стрелка, спиртного он не употреблял, а из пистолета стрелял в воздух, чтобы защитить себя. Но по записям с камер видеонаблюдения полицейские сделали вывод, что стрелявший мужчина открыл стрельбу из «хулиганских побуждений, а не в целях самозащиты».