Полиция опознала третьего погибшего при взрыве бензовоза под Карпинском

Установлена личность третьего туриста, погибшего при взрыве бензовоза под Карпинском вечером 6 июля, сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Погибший сильно обгорел, поэтому сразу его опознать не удалось.

«Сотрудники полиции территориального ОВД установили личность третьего погибшего в ДТП с бензовозом. Им оказался местный житель Павел Просовский 1984 года рождения», — сообщил Валерий Горелых.

По его словам, сегодня в суде Карпинска будет избрана мера пресечения для водителя бензовоза.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 7 июля: группа туристов остановила бензовоз на технической дороге вблизи 44 км трассы Карпинск—Кытлым и попросила их подвезти. Водитель согласился и разрешил как минимум семи людям забраться на цистерну, ещё двое сели в кабину. По пути водитель не справился с управлением, из-за этого бензовоз съехал в кювет и перевернулся.

По словам водителя, туристы в кабине случайно отключили раздаточную коробку, из-за чего машина потеряла управление. От удара топливо разлилось, цистерна загорелась и взорвалась. При этом погибли три человека, личности двух установили сразу — это 50-летний Олег Гетц из Карпинска и 43-летняя Ольга Просовская из Краснотурьинска. Выяснилось, что 51-летний Дмитрий, управлявший бензовозом, в тот момент был пьян - в его крови было обнаружено 0,706 промилле алкоголя.