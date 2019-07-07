В ДТП со взрывом бензовоза под Карпинском погибли участники марафона «Конжак»

В ночь на 7 июля на 44 километре автодороги Карпинск — Кытлым произошло ДТП, в котором погибло три человека. По предварительной информации, группа туристов возвращалась с горного марафона «Конжак». По дороге они остановили попутный бензовоз и попросили водителя подвезти их. По некоторым данным, семь человек забрались на цистерну. По дороге водитель не справился с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась. Топливо, которое находилось в цистерне, разлилось. Машина загорелась и взорвалась. По данным МВД, водитель бензовоза был пьян. В ДТП погибли житель Карпинска 1968 г.р. и жительница Краснотурьинска 1976 г.р., личность третьего погибшего устанавливается. Пострадали жители Серова, Верхотурья, Волчанска и Краснотурьинска.