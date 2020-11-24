Полиция Нижнего Тагила задержала торговца мёдом, который украл в Висиме у пожилой женщины 167 тысяч рублей 

Сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали молодого человека, подозреваемого в краже 167 тысяч рублей у пенсионерки из Висима. 79-летняя женщина согласилась купить мёд у настойчивого продавца и лишилась накопленных денег.

Сообщение о краже поступило в дежурную часть отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» 19 ноября. Звонившая пенсионерка рассказала, что днём к ней в дом зашёл смуглолицый торговец мёдом. Пожилая женщина сначала отказывалась брать товар, но парень был настойчив, пообещал сбросить цену. Не подозревающая плохого, бабушка на глазах у гостя достала из шкафа деньги, чтобы рассчитаться за покупку. Продавец попросил дать ему пустую банку взамен той, что он отдал с мёдом, а когда хозяйка дома снова отлучилась, парень выбежал из дома. Как выяснилось позже, он зашёл в комнату, где похитил обнаруженную «заначку» пожилой женщины.

Прибывшие на место оперативники вместе с участковым уполномоченным организовали подворовый обход. Местные жители подтвердили, что видели двух мужчин и женщину, которые ходили по домам с предложением купить мёд. Один из очевидцев видел, как незнакомцы садились в белую машину.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что торговцы передвигались на отечественном авто белого цвета, которое попало на запись видеорегистратора одного из сельчан.

«Сыщики установили, что данный автомобиль принадлежит фирме, сдающей транспорт в аренду, которая зарегистрирована в Челябинске. В дальнейшем оперативники установили местонахождение арендованной автомашины, которая в тот момент была припаркована в Екатеринбурге у дома по улице Сони Морозовой. Здесь сотрудники уголовного розыска и организовали скрытое наблюдение и, как только троица вышла к машине, задержали всех на месте и доставили в Нижний Тагил для проверки. При осмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили несколько трёхлитровых банок с мёдом и пустую тару. По словам доставленных в отдел полиции граждан, они приехали из Ставропольского края в Свердловскую область, чтобы продавать мёд, который закупили в Башкирии», — рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Самый молодой из них, 21-летний мужчина, признался полицейским, что, находясь в доме у бабушки, видел, откуда она брала деньги, и не устоял перед соблазном. Эксперты изъяли следы пальцев рук с банки, оставленной у потерпевшей, а также с дверцы шкафа. При исследовании оказалось, что они принадлежат именно этому мужчине. Похищенные денежные средства сотрудники полиции обнаружили и изъяли при личном досмотре подозреваемого. Вся сумма возвращена хозяйке.

Следственным подразделением отдела полиции № 21 возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый в совершении кражи задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Сотрудники полиции не исключают, что «гастролёры» из Ставропольского края могут быть причастны к другим подобным преступлениям. При проверке их передвижений было установлено, что они успели побывать в Кургане и ряде городов Свердловской области.

Если вы или ваши знакомые пострадали от действий этих торговцев, правоохранители просят сообщить об этом в отделение полиции по месту жительства или позвонить в дежурную часть отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: 8 (3435) 97-63-02.