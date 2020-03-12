Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело после ДТП, в котором погибло руководство железнодорожного вокзала

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело после гибели трёх человек в аварии на пригородной трассе Николо Павловское — Алапаевск 29 февраля. Напомним, на 46-м км дороги грузовик North Benz врезался в микроавтобус Fiat Ducato, который вёз группу тагильских туристов на горячие источники в Туринск. На месте ДТП погибли две женщины – начальник железнодорожного вокзала Елена Морозова и её заместитель. Позже в больнице скончался водитель автобуса.

Как пишет ИА «Все новости», полиция возбудила уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Пока дело не имеет фигуранта. Назначены необходимые экспертизы, будут опрошены очевидцы происшествия.

Сотрудники ГИБДД обнаружили на участке дороги, где произошла смертельная авария ряд нарушений: на проезжей части были выбоины, а разметка была едва различима или вовсе отсутствовала. В связи с этим Пригородная прокуратура внесла гендиректору «Свердловскавтодора» Владимиру Тюменцеву представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. В течение месяца дорожники обязаны устранить дефекты покрытия.

В РЖД частично компенсировали расходы на прощание со своими сотрудниками. Семьям погибших были выделены 24 тысячи рублей на погребение, а также 10 тысяч материальной помощи от профсоюза на каждого человека.