В Свердловской области грузовик врезался в автобус с туристами из Нижнего Тагила, погибли два человека

Утром 29 февраля на 46 км автодороги Николо Павловское – Петрокаменское – Алапаевск грузовик North Benz врезался в микроавтобус Fiat Ducato, который вёз туристов из Нижнего Тагила. В результате ДТП погибли два человека. Травмы получили водитель пассажирского транспорта и 3-летний ребёнок.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, авария произошла в 08:20. 35-летний водитель грузовика не выбрал скорость обеспечивающую контроль за движением, допустил занос полуприцепа и столкновение со следующим во встречном направлении микроавтобусом под управлением 67-летнего мужчины. В результате столкновения на месте ДТП погибли две пассажирки автомобиля Fiat, 51 и 52 лет.

Водителя автобуса госпитализировали с тупой травмой живота, переломом левого плеча со смещением, а также шоком второй степени. Госпитализация также потребовалась трёхлетнему ребёнку – у малыша диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Всего в микроавтобусе находились 11 туристов из Нижнего Тагила, они ехали на горячие источники в Турьинск на заказном транспортном средстве.

Установлено, что в момент ДТП водитель грузового автомобиля был трезв. У мужчины трёхлетний стаж управления транспортным средством категории «СЕ». За это время он 17 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.