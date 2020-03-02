Пострадавший в ДТП под Нижним Тагилом водитель автобуса скончался в больнице

1 марта в больнице умер водитель микроавтобуса, которого госпитализировали в ЦГБ № 2 после ДТП на трассе Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет TagilCity.ru.

Напомним, ДТП произошло 29 февраля — грузовик North Benz столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. В результате аварии погибли две женщины, ехавшие в микроавтобусе. В больницу были доставлены водитель и трёхлетний пассажир Fiat. Скончавшийся мужчина был госпитализирован с тупой травмой живота, переломом левого плеча со смещением и шоком второй степени.

В салоне автобуса находились 11 человек, они направлялись из Нижнего Тагила в Туринск на горячие источники.