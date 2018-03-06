Полиция Нижнего Тагила разыскивает свидетелей смертельного ДТП с участием сына депутата гордумы

Следственное управление полиции Нижнего Тагила разыскивает очевидцев двух смертельных ДТП, которые произошли 2 и 4 марта на территории города.

Напомним, в минувшую пятницу около 7:45 водитель автомобиля ВАЗ-211140, следуя по Южному подъезду в сторону Старателя, допустил съезд с проезжей части и наехал на опору освещения. В результате ДТП водитель скончался на месте ДТП.

Ещё одна авария со смертельным исходом произошла 4 марта на улице Свердлова. По информации ГИБДД, в 17:45 Mitsubishi Outlander в районе дома № 17 по улице Свердлова врезался в дерево. От полученных травм скончался пассажир внедорожника. По информации АН «Между строк», за рулём автомобиля находился сын вице-спикера НТГД Игоря Базилевича. У мужчины незначительные травмы.