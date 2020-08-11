Полиция Нижнего Тагила разыскивает педофила, который напал на трёх девочек

В Нижнем Тагиле полиция продолжает разыскивать мужчину, который 3 января 2020 года напал на восьмилетнюю девочку в подъезде дома № 22 по улице Матросова. По информации АН «Между строк», педофил подстерёг школьницу и начал «трогать её руками за одежду». По версии следствия, подозреваемый может быть причастен и к преступлению в отношении ещё двух несовершеннолетних девочек, над которыми неизвестный надругался в сентябре 2019 года.

«В ходе проверочных мероприятий с обеими потерпевшими работали профессиональные эксперты-психологи, а специалисты с их слов нарисовали портреты подозреваемого», — говорит исполняющий обязанности руководителя следственного отдела Андрей Попов.

По описанию подростков и по видео с камер следствие установило, что мужчине на вид 35–40 лет, он худощавого телосложения, рост около 170 сантиметров. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», на двух изображениях имеются общие черты, поэтому сотрудники правоохранительных органов просят граждан, кто может опознать мужчину на указанных фото, обратиться в дежурную часть по телефонам: 8 (3435) 97-60-02, 97-69-32 либо на линию 02.