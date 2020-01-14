В Нижнем Тагиле разыскивают педофила, который напал на восьмилетнюю девочку

Правоохранительные органы устанавливают личность и местонахождение мужчины, который 3 января 2020 года напал на восьмилетнюю девочку в подъезде дома № 22 по улице Матросова. По информации АН «Между строк», педофил подстерёг школьницу и начал «трогать её руками за одежду». Как рассказали нашему агентству в следственном управлении по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Приметы мужчины: на вид 35–40 лет, худощавого телосложения, рост 165–170 см, волосы тёмно-русые. Был одет в короткий пуховик чёрного цвета, тёмно-синие джинсы, чёрные туфли и чёрную вязаную шапку.

Всех, кто знает что-либо об этом человеке, просят позвонить в следственный отдел по Тагилстроевскому району по телефону: 8 (3435) 41-45-07.