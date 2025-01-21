Полиция Нижнего Тагила разыскивает мужчину, укравшего деньги с банковской карты

Сотрудники отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» в ходе расследования уголовного дела устанавливают личность мужчины, похитившего денежные средства с банковской карты.

Оперативниками была получена информация о том, что злоумышленник посетил несколько магазинов на улицах Фрунзе и Красноармейской. Просмотр записей с камер видеонаблюдения позволил составить описание подозреваемого: мужчина ростом 160—170 см, возраст примерно 30—35 лет, худощавого телосложения, одет в синюю шапку, синюю куртку и чёрные брюки.

Сотрудники полиции просят тех, кто узнал мужчину, сообщить информацию в дежурную часть отдела полиции № 16 по телефону +7(343)547-64-02.