Полиция Нижнего Тагила раскрыла массовое убийство в частном доме на улице Челюскинцев

Сыщики уголовного розыска полиции Нижнего Тагила разыскали подозреваемого в тройном убийстве в частном доме № 18 на улице Челюскинцев. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», после совершения преступления мужчина скрывался в Полевском.

«На розыск подозреваемого в совершении тяжкого преступления были ориентированы все сотрудники Нижнетагильского гарнизона полиции, ежедневно в розыскных мероприятиях задействовалось более 50 сотрудников подразделений уголовного розыска, участковые, патрульные полицейские, бойцы ОМОН Росгвардии. Подозреваемый ранее неоднократно был судим за преступления, связанные с причинением вреда здоровью, в последний раз освободился из ИК-12 в 2018 году, где отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска с участием ОМОН обнаружили тело подозреваемого с признаками суицида на берегу реки Чусовой под городом Полевской», — пояснили в полиции.

По информации АН «Между строк», погибшим оказался 58-летний Евгений Щепочкин, который ранее был объявлен в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.