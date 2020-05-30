В Нижнем Тагиле полиция и СК ищут подозреваемого в убийстве

По подозрению в совершении убийства правоохранительными органами разыскивается Евгений Петрович Щепочкин 1962 года рождения. Ранее мужчина уже был судим за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Щепочкин освободился из мест лишения свободы в 2018 году.

«Сотрудники полиции совместно со Следственным комитетом проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого, на поиски которого ориентированы все территориальные отделы полиции Свердловской области», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении этого человека, обратиться в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 47-70-02 или по телефону 102 с любого оператора сотовой связи.