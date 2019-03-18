Полиция Нижнего Тагила раскрыла кражу генератора из строящегося дома

Полицейские Нижнего Тагила задержали двух рецидивистов, похитивших из строящегося дома бензогенератор, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».

Владелец дома в районе посёлка Черемшанка по Серебрянскому тракту обратился с заявлением в отдел полиции № 16. По словам заявителя, из дома был похищен бензиновый генератор стоимостью около 40 тысяч рублей.

По данным следствия, злоумышленники проникли в дом через окно. В ходе оперативно-розыскных мероприятий при проверке на причастность к совершённому преступлению лиц, ранее судимых за имущественные преступления, в поле зрения сотрудников уголовного розыска попал 29-летний местный житель. Ранее в отношении него уже было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации (кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище).

В ходе работы по раскрытию совершённого преступления причастность мужчина подтвердилась. Оперативники установили, что кражу генератора он совершил вместе со своим 60-летним отцом, ранее неоднократно судимым за преступления против собственности, который порядка двадцати лет провёл в местах лишения свободы за совершённые деяния. Мужчины признались, что похищенное имущество сдали в нелегальный приёмный пункт металлолома за пять тысяч рублей. Сотрудники полиции при проверке точки приёма металла обнаружили похищенное имущество.

В настоящее время оба родственника являются фигурантами уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы.