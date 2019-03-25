Полиция Нижнего Тагила начала проверку информации о массовой гибели кошек в пустующей квартире

В отделе полиции № 17 Нижнего Тагила проводится проверка после сообщения о массовой гибели кошек в пустующей квартире на улице Ильича. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». Как рассказала нашему агентству руководитель БФ «Добрые руки» Алёна Казакова, около десяти дней назад к ним привезли десять кошек, которые находились в крайней стадии истощения. Восемь из них впоследствии скончались.

«Насколько я знаю, владелица этих кошек несколько месяцев назад сломала шейку бедра и её брат забрал к себе. А кошек нам привезла сослуживица хозяйки квартиры, когда уже брат хозяйки попросил её помочь прибрать в квартире. Кошки около трёх месяцев там жили, никто к ним не приходил. И когда они зашли в квартиру, то были в ужасе от того, что там происходило. Животные, как блокадном Ленинграде, ели трупы умерших сородичей. Они нашли там восемь обглоданных скелетов. Троих кошек брат сразу выкинул. Поскольку кошки все на одно лицо, то я думаю, что они там просто плодились бесконтрольно. Из этих десяти кошек, которых нам привезли, две умерли на следующий день. У всех животных недобор массы и проблемы с пищеварением, поскольку питались трупами и, видимо, отравились трупными ядами», — говорит зоозащитница.

Руководитель благотворительного фонда отметила, что такая квартира в Нижнем Тагиле не единственная. Зоозащитники и полиция просят сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.