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27 Дек 2016 17:54 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Полиция Нижнего Тагила изъяла 3600 ядовитых «фунфыриков»

За прошлую неделю сотрудники полиции Нижнего Тагила изъяли из оборота 360 литров контрафактных спиртосодержащих косметических средств. Как сообщили АН «Между строк» в ММУ МВД «Нижнетагильское», в общей сложности было проведено около 40 проверок в торговых точках города.

«Из незаконного оборота изъято более 1600 литров алкоголя и спиртосодержащей продукции, к административной ответственности привлечено 15 предпринимателей, по остальным материалам проводится административное расследование»,  говорят в полиции.

По словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковника Руслана Асадуллина, большая часть выявленных нарушений связана с отсутствием документации, подтверждающей качество продаваемого товара, из чего непонятно происхождение этой продукции и способ её поставки.

В полиции уточняют, что проверочные мероприятия проводились в соответствии с указанием начальника Главного управления и распоряжением начальника Межмуниципального управления и связаны с массовым отравлением спиртосодержащими жидкостями жителей Иркутской области.

Напомним, с 17 по 23 декабря более 120 жителей Иркутской области отравились спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник», 77 человек скончались. В регионе продолжается режим ЧС, полностью запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Агентство новостей «Между строк»

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