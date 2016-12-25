Полиция Нижнего Тагила изъяла 3600 ядовитых «фунфыриков»

За прошлую неделю сотрудники полиции Нижнего Тагила изъяли из оборота 360 литров контрафактных спиртосодержащих косметических средств. Как сообщили АН «Между строк» в ММУ МВД «Нижнетагильское», в общей сложности было проведено около 40 проверок в торговых точках города.

«Из незаконного оборота изъято более 1600 литров алкоголя и спиртосодержащей продукции, к административной ответственности привлечено 15 предпринимателей, по остальным материалам проводится административное расследование», – говорят в полиции.

По словам заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковника Руслана Асадуллина, большая часть выявленных нарушений связана с отсутствием документации, подтверждающей качество продаваемого товара, из чего непонятно происхождение этой продукции и способ её поставки.

В полиции уточняют, что проверочные мероприятия проводились в соответствии с указанием начальника Главного управления и распоряжением начальника Межмуниципального управления и связаны с массовым отравлением спиртосодержащими жидкостями жителей Иркутской области.

Напомним, с 17 по 23 декабря более 120 жителей Иркутской области отравились спиртосодержащим концентратом для ванн «Боярышник», 77 человек скончались. В регионе продолжается режим ЧС, полностью запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Агентство новостей «Между строк»