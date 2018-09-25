Полиция Нижнего Тагила ищет свидетелей смертельного ДТП, в котором погиб бывший участковый

Следственное управление МУ МВД «Нижнетагильское» ищет свидетелей ДТП, которое произошло 16 сентября 2018 года на седьмом километре дороги Николо-Павловское — Алапаевск. По данным ГИБДД, около 21:00 27-летний водитель ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Ока». В результате аварии 62-летний водитель малолитражки погиб на месте, а водитель «девятки» с травмами головы и переломом ноги был госпитализирован. По информации АН «Между строк», погибший Григорий Ш. до 1995 года работал в органах внутренних дел в должности участкового уполномоченного.

Очевидцев происшествия просят обратиться по адресу: Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, д. 49, каб. 30, 31 или по телефону: (3435) 97-66-88, 97-61-46, 97-66-47.