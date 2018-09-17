Под Нижним Тагилом в лобовом ДТП погиб мужчина

Смертельное ДТП произошло накануне на шестом километре трассы Николо-Павловское — Алапаевск. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, около 21:00 27-летний водитель ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Ока».

«В результате ДТП 62-летний водитель автомобиля “Ока” получил травмы, не совместимые с жизнью. Водитель ВАЗ-21093 с травмами головы и переломом левого бедра был госпитализирован в ЦГБ № 2», — пояснили в ГИБДД.

В полиции уточнили, что водитель ВАЗа за текущий год девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.