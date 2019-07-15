Полиция Нижнего Тагила и ФСБ после изменения законодательства смогли перекрыть два крупных канала незаконной миграции тысяч иностранцев

Полиции Нижнего Тагила и ФСБ удалось перекрыть два крупных канала незаконной миграции иностранных граждан. Тысячи нелегалов были прописаны в двух нежилых помещениях, оборудованных под общежития, на улицах Балакинская и Индустриальная. Были возбуждены уголовные дела по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Ранее о каждом эпизоде отдельно писали многие СМИ. По словам источника АН «Между строк» в региональном ГУ МВД, эти два канала не были связаны между собой, мигрантов ставили на учёт два разных предпринимателя. Однако пресечение этих крупнейших каналов незаконной миграции произошло одновременно и стало возможным именно сейчас.

«Это была гигантская брешь в уголовном кодексе. Статья 322 (организация незаконной миграции – Прим. ред.) не предусматривала уголовную ответственность за постановку на учёт по месту пребывания в нежилых помещениях. Этой лазейкой и пользовались наши предприимчивые граждане по всей стране. И вот как только поправки в статью были приняты и федеральный закон вступил в силу, ваш тагильский отдел по вопросам миграции получил карт-бланш и смог направить рапорты, которые потом обернулись уголовными делами и стали возможны обыски со всеми вытекающими. Работа конечно в Тагиле проделана колоссальная, все знали об этих общагах, полиция опрашивала мигрантов пачками, искала прописанных и не проживающих в помещениях, но оснований для отказа в постановке на учёт у миграционного отдела не было. Ну вот дождались наконец», — рассказал АН «между строк» собеседник из областного главка.

Федеральным законом № 420-ФЗ от 12 ноября 2018 («О внесении изменений в статью 322.3 УК РФ») была введена уголовная ответственность за фиктивную постановку на учёт в нежилом помещении иностранных граждан и лиц без гражданства.

О перекрытии одного крупного канала незаконной миграции в Нижнем Тагиле стало известно в июне этого года. 63-летний бизнесмен и его помощники с января 2014 по май 2019 года организовали массовое незаконное пребывание иностранных граждан, поставив на учёт порядка 10 тысяч человек. Кроме того, с 2017 по 2018 год предприниматель, используя юридическое лицо, учредителем которого он являлся, заключал с иностранными гражданами фиктивные трудовые договоры. На самом деле иностранцы не работали на данном предприятии.

О втором канале стало известно чуть позже. 56-летний житель Нижнего Тагила, вступив в сговор с неизвестными лицами, в течение пяти лет поставил на учёт более 3,5 тысяч мигрантов в общежитии по улице Балакинской, которое тоже фактически являлось нежилым помещением.

В обоих случаях следственные органы полиции возбудили в отношении предпринимателей уголовные дела по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору»). Расследование продолжается. Санкции статьи предусматривают до 500 тысяч рублей штрафа или лишение свободы сроком до трёх лет.