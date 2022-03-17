Полиция и дружинники будут защищать от вандалов новый парк на Пихтовых горах в Нижнем Тагиле 

В Нижнем Тагиле планируют привлекать полицию и дружинников к охране лесопарковой зоны «Пихтовые горы». Как рассказали в пресс-службе мэрии, сейчас за сохранностью общественной территории следит МУП «Тагилдорстрой».

Муниципальное предприятие занимается реконструкцией парка «Пихтовые горы» с 2021 года. На участке минувшим летом, во время первого этапа ремонта, был создан пост охраны, который работает с 18:00 до 06:00. Охранник патрулирует территорию ежедневно до 01:00.

«В период строительства мы фиксировали факты вандализма и воровства. Например, когда мы начали прокладывать сети освещения, за одну ночь кто-то выкопал из траншеи 300 метров кабеля. Стало ясно, что необходима охрана. После того как смонтировали малые формы, лавки, урны, таблички, арт-объекты, случаи вредительства продолжались. По поручению главы города этой зимой мы сохранили режим наблюдения за площадками в вечернее время. Специально оборудовали пункт охраны», — рассказал директор МУПа Игорь Васильев.

Чиновники предложили согласовать с органами внутренних дел включение «Пихтовых гор» в патрулирование, а также привлечь народные дружины, которые действуют в Нижнем Тагиле, к обходу общественных территорий.

«Очень важно сохранить то, что построено для людей за немалые деньги. В постоянном режиме муниципальные учреждения не смогут здесь держать пост охраны. Считаю, что в этом вопросе важна сознательность и внимательность жителей к тому, что происходит рядом. Призываю тагильчан проявлять гражданскую позицию. Если вы замечаете, что кто-то пытается привести в негодность, сломать, унести что-то с благоустроенных территорий, сообщайте в полицию, чтобы пресекать вандализм», — отметил Вячеслав Горячкин.

В ноябре 2021 года вандалы изуродовали территорию новой набережной за ГДДЮТ. Гранитные плитки облили зелёнкой, разрисовали террасу и щитки электроэнергии.