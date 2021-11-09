В Нижнем Тагиле вандалы изуродовали территорию новой набережной за ГДДЮТ

На новой набережной за Городским дворцом творчества юных вандалы испортили гранитные плиты и детские площадки, об этом пишет газета «Тагильский рабочий». Гранитные плитки облили зелёнкой, разрисовали террасу и щитки электроэнергии. Сейчас МУП «Тагилдорстрой», который благоустраивала территорию, собирается подавать заявление в правоохранительные органы.

«Гранитное покрытие террасы достаточно дорогое, долговечное и красивое. Будем подавать заявление в полицию, узнавать по видеокамерам, кто это сделал. Кроме того, в детских игровых домиках вырваны рейки, а на другой площадке оборваны два дорожных знака», – рассказал руководитель «Тагилдорстроя» Игорь Васильев.