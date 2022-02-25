В Нижнем Тагиле вандалы сломали бивень у топиарной фигуры мамонтёнка в экопарке на ГГМ. По словам жителей Гальянки, надругательство над «животным» произошло 21 февраля. Этот же мамонтёнок в октябре прошлого года уже подвергался нападкам вандалов, но тогда часть фигуры украсть не удалось.

«Будем фигуру восстанавливать, — сообщили АН “Между строк” в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. — Уже связались с заводом-изготовителем, специалисты будут смотреть, что можно сделать».

Напомним, в 2020 году мэрия согласовала покупку фигур МУП «Тагилдорстрой» у московского предпринимателя Игоря Сторожилова за 1,15 миллиона рублей. Появились мамонты в парке на ГГМ в 2021 году.