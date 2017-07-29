Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, ударившего ножом в живот свою беременную жену

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, который с ножом напал на свою беременную жену в роддоме № 14, ранив её в живот, сообщили Znak.com друзья пострадавшей.

Ранее следователи СК возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины на свою беременную жену.

Напомним, на момент ЧП женщина лежала в больнице на сохранении. После нападения врачи сделали пострадавшей срочную операцию, благодаря чему удалось спасти и саму мать, и её ребёнка, сейчас они находятся в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности».

Задержанному может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.

Агентство новостей «Между строк»