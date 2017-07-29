В Екатеринбурге мужчина ударил в роддоме свою беременную жену ножом в живот

СК возбудил уголовное дело по факту вооружённого нападения, жертвами которого едва не стали беременная женщина и её ещё не родившийся ребёнок. ЧП случилось вечером 30 июля в роддоме на Уралмаше, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области. Мужчина напал на свою беременную жену и несколько раз ударил её ножом в живот, после чего скрылся.

По данным портала Е1, женщина лежала в больнице на сохранении. После нападения врачи сделали ей срочную операцию, благодаря чему удалось спасти и саму мать, и её ребёнка, сейчас они находятся в тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство женщины, заведомо находящейся в состоянии беременности». Наказание по ней предполагает до 15 лет лишения свободы.

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга добавили, что оперативники проводят весь комплекс мероприятий, направленных на установление личности мужчины. В ГУ МВД России сообщили, что силовики также устанавливают круг его знакомых, чтобы через них выйти на подозреваемого.

Знакомые пострадавшей заявляют, что нападавший имел судимость, однако любил жену и не имел мотивов для нападения.

«Он ждал сына как манны небесной! В употреблении алкоголя и наркотиков замечен не был. В быту руки никогда не распускал. "Мимишная" любовь была, многие бы позавидовали. Они были вместе четыре года. Он помощник в доме, идеальный муж. Что его подтолкнуло на такой поступок, мы не знаем. Мы все до сих пор в шоке», – рассказала женщина, представившаяся родственницей потерпевшей.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: mama66.ru