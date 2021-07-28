Полиция Екатеринбурга задержала мужчину с ружьём, разгуливашего по Мичуринскому

Сотрудники полиции задержали парня, который на протяжении трёх часов ходил по Мичуринскому с ружьём, пишет E1.ru.

В руках у парня было страйкбольное ружьё, которое стреляет пластиковыми пулями. По словам очевидцев, молодой человек не сопротивлялся, его спокойно погрузили в патрульную машину.

Вооружённого парня заметили местные жители и обратились в полицию. Звуков выстрелов горожане не слышали. По предварительной информации, молодой человек никого не ранил.