Полиция Екатеринбурга задержала мужчину с ружьём, разгуливашего по Мичуринскому

Сотрудники полиции задержали парня, который на протяжении трёх часов ходил по Мичуринскому с ружьём, пишет E1.ru.
В руках у парня было страйкбольное ружьё, которое стреляет пластиковыми пулями. По словам очевидцев, молодой человек не сопротивлялся, его спокойно погрузили в патрульную машину.
Вооружённого парня заметили местные жители и обратились в полицию. Звуков выстрелов горожане не слышали. По предварительной информации, молодой человек никого не ранил.
«Группа немедленного реагирования ОП № 8 УМВД по Екатеринбургу, выезжавшая в микрорайон, где видели молодого человека с предметом, похожим на оружие, сработала оперативно. Подозреваемый по горячим следам был установлен и задержан. Сейчас его доставляют в дежурную часть территориального ОВД. Ранее появившиеся в СМИ сведения о том, что силовики не смогли задержать человека с автоматом, не соответствуют действительности. Парня задержали в одной из квартир в доме на улице Широкореченской. Собственником жилья он не является, квартиру снимал на пятом этаже. Это, по предварительным данным, уроженец Красноярского края, гражданин Рыжков 1989 года рождения. "Ствол", с которым он гулял по улице, сыщики изъяли. Им оказался автомат, предназначенный для игры в страйкбол. Это не боевое оружие. По итогам начавшейся проверки полиция примет обоснованное решение по окончании опроса доставленного», — прокомментировал инцидент начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.