Полиция Екатеринбурга предупредила о незаконности пикета в защиту сквера у Театра драмы

Сотрудники отдела охраны общественного порядка УМВД РФ по Екатеринбургу предупредили юриста Ивана Волкова, что составят на него протокол по статье 20.2 КоАП РФ, если он проведёт сегодня вечером пикет в сквере у Театра драмы, пишет Znak.com.

По мнению полиции и министерства общественного порядка Свердловской области, сегодняшняя акция, которую хочет провести юрист, не согласована. По словам Волкова, в настоящее время он едет к начальнику УМВД Екатеринбурга Сергею Кулагину, чтобы заявить, что действия сотрудников министерства «противоправны, незаконны», а также чтобы потребовать от полиции «осуществить охрану общественного порядка во время законного пикета».

Одновременно со своим заявлением выступила и администрация Екатеринбурга - в своём телеграм-канале мэрия сообщила, что о подготовке проведения публичного мероприятия в нарушение установленного порядка их проведения уведомлены органы прокуратуры.

Ранее Волков сообщал, что министерство отказало ему в согласовании пикета из-за того, что в уведомлении о проведении акции не было подписей доверенных лиц. По мнению Волкова, чиновники подписи просто не заметили, поэтому отказ в согласовании он считает незаконным.

Напомним, в ночь на 13 мая в сквере у Драмтеатра вокруг будущей стройки храма появился забор, а вечером жители Екатеринбурга вышли на стихийную несанкционированную протестную акцию. Митинги продолжались всю неделю. В итоге были задержаны почти 100 человек, часть их них приговорена к административному аресту, другим назначены общественные работы.