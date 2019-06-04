В Екатеринбурге вновь проведут несогласованный пикет в защиту сквера от храма

Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало проведение вечером 4 июня пикета в защиту сквера возле Театра драмы от строительства храма, сообщил «Интерфаксу» юрист Иван Волков, который подавал уведомление об акции.

«Они [министерство общественной безопасности региона] дважды нам написали, что отказывают в проведении мероприятия и не согласовывают его, что является незаконным. Они не имеют права согласовывать или не согласовывать», — сказал Волков.

Он отметил, что, несмотря на это, пикет состоится.

«Мы все выходим с плакатами, с баннерами. Постоим, попикетируем, обсудим ситуацию. Если они [правоохранители] будут чинить препятствия, безусловно, никто не будет людей подставлять под дубинки. Мы просто расходимся, идём гулять по скверу. Этого нам никто не запретит. Горожане встанут в 50 метрах друг от друга и проведут одиночные пикеты», — добавил Волков.

Напомним, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма Святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. Было задержано около 100 человек, более 30 подверглись административному аресту. После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма.