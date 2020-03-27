Полицейским рекомендовали не задерживать граждан за мелкие нарушения из-за коронавируса

Сотрудникам МВД на одном из совещаний в ведомстве рекомендовали воздержаться от задержания людей за мелкие нарушения и ограничиться профилактической беседой, пишет «Коммерсантъ». К числу мелких правонарушений отнесли те, что не представляют общественной опасности.

Эта и другие меры принимаются в МВД, чтобы не допустить распространения коронавируса среди сотрудников, однако, по непотверждённым данным, им уже заразился замглавы МВД Виталий Шулика и несколько московских полицейских, хотя в последнее время они не ездили за границу и не контактировали с заражёнными. Предполагается, что инфицирование произошло в общественном транспорте.

Также в главном здании МВД и в здании московского управления на Петровке проводят дополнительную дезинфекцию, сотрудникам проверяют температуру, а заявления от граждан принимают по обычной и электронной почте (кроме экстренных случаев). В МВД от официальных комментариев отказались.

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