Полицейские Ростова-на Дону установили скрытые камеры в спальне активистки «Открытой России» и следили за ней

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции вели тайную видеозапись в спальне активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, которая является фигурантом по делу о деятельности организации, признанной в РФ нежелательной. Интимные фото и видео женщины были приобщены к материалам дела.

«Полгода до ареста мамы в её спальне стояла видеокамера, установленная там по решению суда для слежки за опасным преступником. Об этом мы узнали осенью, а с видео мама начала знакомиться сегодня. На этих фото вся палитра эмоций мамы, когда она увидела себя в материалах дела в нижнем белье», — написала на своей странице Facebook дочь активистки Влада.

Напомним, 21 января 2019 года в отношении Шевченко возбудили первое в России уголовное дело о деятельности организации, признанной в РФ нежелательной (284.1 УК РФ). Вину активистка не признала. 23 января Шевченко отправили под домашний арест, который продлится до 20 марта 2020 года.

Во время апелляции на арест активистка заявляла, что инспектор ФСИН не позволяет ей вызвать врача к детям, а суд отказывается рассмотреть её просьбу о поездке в интернат к дочери-инвалиду. Алина Шевченко, которой было 17 лет, жила в интернате для детей с особенностями развития. Её госпитализировали с обструктивным бронхитом 30 января. Днём ранее следователь разрешил Шевченко посетить дочь, но 31 января стало известно, что Алина Шевченко скончалась. 4 февраля Шевченко отпустили из-под ареста на похороны дочери.