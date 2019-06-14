Суд продлил домашний арест активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко

В Ростове-на-Дону Ленинский райсуд до 17 сентября продлил домашний арест активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко, сообщает телеграм-канал «Правозащита "Открытки"».

Во время заседания адвокаты Шевченко Сергей Бадамшин и Сергей Ковалёв просили суд смягчить их подзащитной условия содержания под домашним арестом, например разрешить прогулки, которые сейчас запрещены. Юристы предъявили ответ ФСИН, в котором говорится, что служба может организовать контроль за Шевченко во время прогулок. Для этого нужно было лишь сменить браслет ФСИН — вместо стационарного поставить мобильное устройство. Однако суд согласился с доводами следствия о том, что Шевченко может скрыться, и оснований разрешить прогулки не усмотрел.

Напомним, 21 января в отношении Шевченко возбудили первое в России уголовное дело о деятельности организации, признанной в РФ нежелательной (284.1 УК РФ). Вину активистка не признала. 23 января Шевченко отправили под домашний арест.

Во время апелляции на арест активистка заявляла, что инспектор ФСИН не позволяет ей вызвать врача к детям, а суд уже отказывается рассмотреть её просьбу о поездке в интернат к дочери-инвалиду. Алина Шевченко, которой было 17 лет, жила в интернате для детей с особенностями развития. Её госпитализировали с обструктивным бронхитом 30 января. Днём ранее следователь разрешил Шевченко посетить дочь. 31 января стало известно, что Алина Шевченко скончалась. 4 февраля Шевченко отпустили из-под ареста на похороны дочери.

10 февраля в крупных городах России прошла акция «Марш материнского гнева», целью которой была поддержка Анастасии Шевченко.