Полицейские передали в суд дело о группе фальшивомонетчиков, работающих в Свердловской области 

Сотрудники полиции направили в суд дело о группе фальшивомонетчиков, которые сбывали поддельные пятитысячные купюры в Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
Как установило следствие, пять подозреваемых приобрели не менее 63 поддельных купюр номиналом 5000 рублей. Молодые люди сбывали купюры в 2021 году в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Невьянске, Среднеуральске, Верхней Пышме и Ревде. Жертвами фальшивомонетчиков становились различные торговые объекты, в том числе магазины «Красное и Белое».
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ревдинский городской суд. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
Полиция советует магазинам установить специальные машины, проверяющие на кассе подлинность денежных средств.
«Фигуранты приобрели не менее 63 заведомо поддельных купюр номиналом 5000 рублей каждая для дальнейшего сбыта. Красные “фантики” сбывались в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Невьянске, Среднеуральске, Верхней Пышме и Ревде. В ходе длительных и тщательно разработанных оперативных комбинаций оперуполномоченные УЭБиПК главка установили и задержали пятерых подозреваемых. Все они, за исключением уроженца Пермского края Никулина, жители столицы Среднего Урала. Это официально нетрудоустроенный гражданин Калашников, 1995 года рождения. Его ровесник Бологов, ранее судимый по 161 УК РФ — грабёж, 116 — побои, 228 — причастность к незаконному обороту наркотиков, 158 — кража, крайний раз вышедший на волю из ИК-53 Ивделя в 2019 году. Гражданин Сафин, 1997 года рождения, по профессии оператор вычислительных машин, работавший одним из руководителей склада коммерческого предприятия. Полицией собрана достаточная доказательственная база о их причастности более чем к 40 противоправным фактам сбыта фальшивок», — отметил полковник Горелых.