Полицейские передали в суд дело о группе фальшивомонетчиков, работающих в Свердловской области 

Сотрудники полиции направили в суд дело о группе фальшивомонетчиков, которые сбывали поддельные пятитысячные купюры в Свердловской области, в том числе в Нижнем Тагиле. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Как установило следствие, пять подозреваемых приобрели не менее 63 поддельных купюр номиналом 5000 рублей. Молодые люди сбывали купюры в 2021 году в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Невьянске, Среднеуральске, Верхней Пышме и Ревде. Жертвами фальшивомонетчиков становились различные торговые объекты, в том числе магазины «Красное и Белое».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ревдинский городской суд. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Полиция советует магазинам установить специальные машины, проверяющие на кассе подлинность денежных средств.