Полицейские Нижнего Тагила задержали 16-летнего курьера-мошенника, который забрал у пожилых людей около 2 млн рублей

В Нижнем Тагиле задержали двоих жителей Невьянска, одному из которых 16 лет. Они помогали телефонным мошенникам в качестве курьеров, забрав у пожилых людей около 2 млн рублей, которые перевели на неизвестные счета. Молодые люди гастролировали по городам Свердловской области, сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

«В вечернее время 64-летней пенсионерке, проживающей на улице Чайковского, позвонила неизвестная на домашний телефон и пояснила, что её племянница попала в ДТП и необходимы денежные средства на её операцию. Тагильчанка рассказала, что имеет накопления в размере 300 тысяч рублей, и злоумышленница не растерялась: успокоив горожанку, она отметила, что этого будет достаточно для того, чтобы спасти её родственницу. Чтобы ускорить процесс, неизвестная пояснила, что через некоторое время к ней приедет сотрудник полиции Дмитрий и ему нужно передать всю сумму, о которой шла речь, на что пенсионерка согласилась. Через небольшой промежуток времени раздался звонок в домофон, открыв дверь лжесотруднику полиции, женщина вышла на лестничную площадку и передала пакет с денежными средствами», — рассказали в полиции.

В ведомстве отметили, что сообщение пожилым людям о том, что близкий родственник попал в ДТП, в результате которого серьезно пострадал, является одним из популярных способов обмана. Но пенсионерка поняла, что попала на уловки мошенников, только после того, как передала деньги курьеру, созвонилась с родственниками и выяснила, что с племянницей всё в порядке.

Один из курьеров, 16-летний подросток, рассказал, что такой вид заработка ему предложила девушка, с которой он общался в одном из мессенджеров. Его задача была выезжать на адреса, забирать деньги и переводить их на указанные счета. За работу полагалось 2% от общей суммы украденного. По его словам, он хотел заработать и даже не задумывался, как подельники получают эти деньги.

«18 октября подросток позвал приятеля, пообещав заработать лёгкие деньги. Позже молодые люди отправились на “задание”, где по указанию организатора группы на улице Чайковского получили 300 тысяч рублей, переместились на улицу Вагоностроителей, забрав у пенсионера около 600 тысяч рублей. В течение нескольких дней молодые люди гастролировали и забирали денежные средства в ближайших городах области. В Нижнем Тагиле у пенсионерки забрали 380 тысяч рублей. Как утверждает несовершеннолетний курьер, все полученные деньги они переводили на указанные счета участникам преступной группы», — пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В общей сложности сумма собранных средств составила около 2 млн рублей. Установлено, что злоумышленник ранее не привлекался к уголовной ответственности, воспитывается в неполной семье. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.