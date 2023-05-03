Полицейские Нижнего Тагила провели профилактическую беседу с работниками РЖД о телефонном мошенничестве 

Сотрудники полиции Нижнего Тагила продолжают проводить профилактические работы по предупреждению телефонных мошенничеств. Одно из подобных мероприятий состоялось с сотрудниками Российской железной дороги, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Заместитель начальника отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Сергей Лантух и руководитель группы по связям со СМИ майор Элина Балуца встретились с сотрудниками РЖД, чтобы рассказать о распространённых схемах обмана граждан и напомнить о правилах безопасности. На встрече собрались руководители отделов РЖД, остальные работники смогли прослушать озвученную информацию удалённо, при помощи селекторной связи.

Правоохранители привели примеры самых частых способов обмана граждан: звонки «банковских работников» или лжепредставителей правоохранительных органов. В основном мошенники используют одну схему, когда под видом сотрудников банка просят назвать данные карты под выдуманным предлогом либо выдают себя за представителей ФСБ, Следственного комитета, МВД, прокуратуры.

Преступники просят жертву перевести деньги на «безопасный» счёт, убеждают граждан оформить кредит и подтвердить перевод. Подобные действия они оправдывают помощью в поимке злоумышленников. Также в последнее время тагильчане всё чаще продают свою недвижимость за маленькие суммы, а полученные от продажи деньги отправляют на счета мошенников.

В полицию Нижнего Тагила поступают обращения от потерпевших, которые доверились неизвестным, назвавшим себя менеджерами инвестиционных компаний. Получая указания «менеджеров», они вложили собственные средства в некие площадки, полагая, что инвестируют деньги в настоящие проекты, а в итоге остались ни с чем.

Ещё один способ обмана злоумышленники используют в отношении людей пенсионного возраста. Звонящие сообщают о совершении родственником жертвы ДТП и под видом сотрудников правоохранительных органов просят пенсионеров дать взятку, чтобы уголовное дело не было возбуждено.

На сегодняшний день эту преступную деятельность осуществляют люди, которые могут находиться в любом уголке мира. Они используют самые разные схемы, и, как показывает практика, потерпевшим может стать любой.

«У вас должно отложиться в голове следующее правило: как только вы слышите информацию о своих финансах по телефону, необходимо прекратить этот разговор. Если же остались сомнения по полученной информации, вам необходимо обратиться в отделение банковской организации либо позвонить на телефон горячей линии самостоятельно, набрав тот номер, который указан на обороте вашей банковской карты», — отметила майор Элина Балуца.

В завершение встречи начальник Нижнетагильского сектора Свердловского регионального центра безопасности Денис Черемных призвал ответственно отнестись к полученной информации и донести её до коллективов предприятия.

«На данном этапе необходима совместная разъяснительная работа, чем больше граждан мы проинформируем, тем больше предостережём от необдуманных действий. Советуем донести полученную вами информацию своим родным и знакомым. Объясняйте, что мошенники могут добраться до каждого», — подвёл итог подполковник Лантух.