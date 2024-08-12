Полицейские Нижнего Тагила нашли живой сбежавшую из социально-реабилитационного центра 17-летнюю девушку 

Полицейские Нижнего Тагила нашли сбежавшую из социально-реабилитационного центра 17-летнюю Амину Хаджиханову. Её обнаружили в квартире на Вагонке у подруги, с которой она недавно познакомилась.

«Амину, которая самовольно ушла из социально-реабилитационного центра, сотрудники полиции нашли в квартире на улице Окунева у подруги, с которой девушка не так давно познакомилась. В поиске пропавшей сотрудникам полиции очень помогла информация, поступившая от неравнодушных граждан», — сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сотрудники полиции отвезли несовершеннолетнюю в социальный центр, где с ней будут работать педагоги и психологи.

Ранее сообщалось, что 7 августа девушка самовольно ушла из социально-реабилитационного центра на улице Красногвардейской, 55. В полиции уточнили, что Амина — уроженка Махачкалы. Она ушла из дома ещё в сентябре 2023 года. Во время своего длительного путешествия через Москву, Екатеринбург добралась до Нижнего Тагила, где была задержана сотрудниками полиции и в конце июня помещена в социально-реабилитационный центр. Как оказалось, девушка ведёт бродяжнический образ жизни, попрошайничает. Дома с заявлением о её розыске в органы внутренних дел никто не обращался, получить сведения о местонахождении матери не удалось.