В Нижнем Тагиле разыскивают сбежавшую из социально-реабилитационного центра 17-летнюю девушку

Сотрудники полиции Нижнего Тагила разыскивают 17-летнюю Амину Хаджиханову, уроженку Махачкалы, которая накануне, 7 августа, самовольно ушла из социально-реабилитационного центра на улице Красногвардейской, 55.

«Установлено, что девушка ушла из дома ещё в сентябре 2023 года. Во время своего длительного путешествия через Москву, Екатеринбург добралась до Нижнего Тагила, где была задержана сотрудниками полиции и в конце июня помещена в социально-реабилитационный центр. Как оказалось, девушка ведёт бродяжнический образ жизни, попрошайничает. Дома с заявлением о её розыске в органы внутренних дел никто не обращался, получить сведения о местонахождении матери не удалось», — сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Рост девушки около 153 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы чёрные до плеч. На момент ухода была в футболке чёрного цвета с рисунком, чёрных спортивных штанах и белых кроссовках, с собой был пакет.

Сотрудники полиции просят не проходить мимо. Если вы видели эту девушку или знаете, где она находится, сообщите информацию в дежурную часть отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 47-71-02 или на линию 02.