Полицейские Нижнего Тагила нашли двух мужчин, которых потеряли родственники

Полицейские нашли сразу двух жителей Нижнего Тагила, которых потеряли родственники. Как выяснилось, с мужчинами всё в порядке, они просто решили не выходить на связь, сообщает ИА «Все новости».

Ранее в полицию с заявлением об исчезновении 34-летнего Николая Зубарева обратилась его сестра. Он ушёл дома ещё 25 июля и с тех пор не выходил на связь. Близкие предположили, что он мог уехать на вахту. Эта версия подтвердилась. Полицейские через знакомых выяснили, где работает мужчина, им удалось с ним связаться. Николая убедили созвониться с родными.

А 24 июля пропал 39-летний Алексей Синюков, рассказал сыщикам его брат. В короткие сроки мужчину удалось разыскать. В МВД просят граждан всегда быть на связи со своими родными и не заставлять их переживать понапрасну.