В Нижнем Тагиле неделю назад пропал 38-летний мужчина

В Нижнем Тагиле на Вагонке 24 июля пропал 38-летний Алексей Синюков, мужчина не выходит на связь уже больше недели. О ЧП поисковому отряду «Скорпион» сообщил знакомый Алексея.

Рост пропавшего 170 см, телосложение среднее, волосы русые короткие. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Алексея Синюкова, просят позвонить по телефону +7 (904) 172-05-95 либо по другим номерам, указанным на фото.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в полицию с заявлением о пропаже мужчины никто не обращался.