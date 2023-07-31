В Нижнем Тагиле пропал 34-летний мужчина

В Нижнем Тагиле пропал 34-летний Николай Зубарев, проживающий на улице Проезжей. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», в минувшую субботу, 29 июля, с заявлением в полицию обратилась его сестра. Она рассказала, что брат ушёл из дома 25 июля и с тех пор не выходит на связь. Предположительно, тагильчанин мог уехать на работу вахтовым методом.

У пропавшего нормальное телосложение, рост 185 см, волосы светло-русые, глаза карие. Поисковый отряд «Лиза Алерт» организовал форум на эту тему. В полиции просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Зубарева, позвонить в дежурную часть ОП № 17 по телефону +7 (3435) 97-68-02 либо на линию 02.