Полицейские, госавтоинспекторы, пожарные и росгвардейцы Нижнего Тагила сразились на футбольной площадке 

В Нижнем Тагиле, в спорткомплексе «Металлург-Форум», прошёл ежегодный турнир по мини-футболу среди сотрудников силовых структур, посвящённый Дню защитника Отечества. Победителями стали полицейские из команды МУ МВД «Нижнетагильское».

«На церемонии открытия соревнований присутствовали председатель объединения “Союз-НТ” Илья Соловьёв, зампредседателя НТГО “Динамо” подполковник Сергей Бобров, представитель Общественного совета при Нижнетагильской полиции Александр Петров, представители силовых структур и администрации города», — рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

В этом году в турнире приняли участие девять команд, в том числе команда МУ МВД России «Нижнетагильское», команда отдела ГИБДД Нижнего Тагила, ОМОНа Росгвардии, 2-го и 9-го отряда Федеральной противопожарной службы, ФКУ Следственного изолятора № 3, ФКУ ИК-13 ГУФСИН России, команда бойцов спецназа «Россы» и объединения «Союз-НТ».

Победителями турнира стали полицейские из команды Межмуниципального управления МВД «Нижнетагильское». Второе место заняла команда ОМОН, бронзовыми призёрами стала команда 2-го отряда Федеральной противопожарной службы. Команда ГИБДД Нижнего Тагила заняла четвёртое место.

Победителям вручили кубки, медали и почётные грамоты. Кроме того, грамотами и подарками были отмечены лучший нападающий и лучший вратарь.