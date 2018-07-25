Поклонская рассказала о подготовке поправок к законопроекту о пенсионной реформе

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, проголосовавшая против законопроекта о повышении пенсионного возраста в первом чтении, заявила «Коммерсантъ FM», что готовит поправки ко второму чтению.

«Мы сейчас с помощниками сидим, разрабатываем, вносим свои предложения», — отметила она.

Поклонская добавила, что никто из членов фракции «Единая Россия» не осуждал её за решение проголосовать против.

«Абсолютно рабочая обстановка, у нас же не 1937 год, в конце-то концов», — заявила она.

Депутат добавила, что пенсионная реформа в России необходима.

Напомним, Госдума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении 19 июля. Согласно документу, возраст выхода на пенсию для мужчин повысится до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Единственным депутатом «Единой России», проголосовавшим против реформы, стала Наталья Поклонская.

Источники «Дождя» сообщали, что «Единая Россия» накажет Поклонскую за то, что она не поддержала реформу. В частности, по словам собеседников, её могут снять с должности главы думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов.