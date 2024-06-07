Показываем, что стало с Иван-озером после экологической катастрофы в 2022 году

Иван-озеро на реке Исе много лет являлось излюбленным местом отдыха многих тагильчан. Ещё в далёком 1952 году это место заприметила супруга тогдашнего директора «Уралвагонзавода» Ивана Окунева Тамара. В то время социально-бытовым запросам заводчан уделялось особое внимание и руководство предприятия одобрило строительство полноценной базы отдыха. Стройку без кавычек можно было назвать народной, поскольку в ней были задействованы рабочие УВЗ. Была проделана колоссальная работа: восстановлена разрушенная дамба, очищено русло реки Исы, завезён песок для пляжа, построены несколько временных домиков.



Весной 1954 года на базу отдыха завезли лодки, установили «грибки», под которыми отдыхающие могли укрыться от зноя и дождя. На пруду появились вышка для прыжков в воду и домик спасателей, которые дежурили круглосуточно с пятницы по понедельник. С 1959 года на территории базы отдыха стали проводиться соревнования по плаванию, волейболу, лапте и городкам из программы заводской спартакиады, а в школах Вагонки зародилась традиция после выпускного вечера ходить на Исинский пруд встречать рассвет.

В «лихие 90-е» финансирование непрофильных объектов «Уралвагонзавода» прекратилось и базу отдыха руководство УВЗ передало в ведение районной администрации. В 1996 году здесь была восстановлена лодочная станция и стоянка для транспорта, появилась водная горка, была отремонтирована плотина. С 2008 года на территории бывшей базы вагоностроителей были проведены работы по реабилитации пруда. Из водоёма была спущена вода, дно очищено от мусора и ила, в результате чего глубина Иван-озера увеличилась с полутора до трёх метров. Также была отсыпана дамба, а в 2011 году отремонтирована дорога, ведущая от улицы Ильича до Исинского пруда, вывезен мусор с прилегающих к водоёму территорий.

В 2012 году пляж у Иван-озера решила облагородить и сделать пригодным для культурного отдыха молодая бизнес-леди Наталья Семакова, которая арендовала этот участок у администрации города.

Не успело пройти и пары месяцев, как природоохранная прокуратура выяснила, что предпринимательница заняла часть территории самовольно. Женщина потратила много сил и денег для благоустройства этого места, но в итоге Семаковой отказали в выделении участка, поскольку он находится в природоохранной зоне.

Со временем плотина приходила в негодность, пруд нуждался в очистке, а его берега — в укреплении. В 2021 году удалось получить средства на проведение работ по укреплению берега и восстановлению плотины. Но в ходе работ пришлось спустить пруд, что вызвало волну возмущения среди горожан.

В 2022 году, несмотря на постройку новой плотины, большую тревогу вызывало состояние пруда. Из-за скапливания на дне наносного песка и ила водоём начал мелеть, в летние месяцы вода в пруду быстро прогревалась, что вело к сокращению количества кислорода и, как следствие, к исчезновению рыбы.

«По решению губернатора Свердловской области из резервного фонда правительства Свердловской области бюджету Горноуральского городского округа выделены средства на проведение ремонта гидротехнического сооружения Исинского пруда на реке Иса. Балансодержателем данного сооружения 24 июня 2022 года заключён контракт со сроком выполнения работ до 26 декабря 2022 года», — заявляли тогда в администрации Горноуральского городского округа.

После восстановления плотины в 2024 году воды в пруду стало больше по сравнению с 2022 годом, но все ещё недостаточно, чтобы говорить, что водоём вернул себе былую красоту.