Показатель смертности в Свердловской области достиг исторического минимума

В Свердловской области показатель смертности на тысячу человек достиг исторического минимума, снизившись за последний год ещё на 5%, сообщили в департаменте информполитики региона.

«Укрепление общественного здоровья и увеличение продолжительности жизни уральцев — серьёзная задача, решение которой во многом зависит от уровня развития здравоохранения, доступности и качества медицинской помощи. При этом комплексная забота о здоровье людей и формирование в обществе культуры здорового образа жизни требуют эффективного межведомственного взаимодействия, активной вовлечённости местных органов власти, общественных организаций и, конечно, самих граждан. Благодаря такому подходу в Свердловской области есть позитивные изменения, влияющие на общие демографические показатели. Мы увеличиваем охват населения специализированной медицинской помощью, внедряем передовые технологии, открываем профильные медучреждения, повышаем доступность диагностических обследований в отдалённых территориях», — отметил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков в ходе заседания правительства региона.

По сравнению с «доковидным» 2019 годом снижение смертности на Среднем Урале составляет 3,4%, по сравнению с прошлым 2022 годом — 6,4%. При этом смертность по-прежнему превышает рождаемость: по данным на сентябрь 2023 года, естественная убыль населения Свердловской области составила 10 167 человек, а всего умерло 32 727 человек.

Эффективным инструментом увеличения продолжительности жизни уральцев является проведение профилактических медицинских осмотров. На сегодняшний день в Свердловской области более 1,5 миллиона взрослых и детей прошли медосмотры и диспансеризацию. Такие мероприятия позволяют выявлять опасные заболевания на ранней стадии и дают медикам и пациентам главное преимущество перед недугом — время для определения тактики лечения.

В правительстве отмечают, что укрепление общественного здоровья свердловчан — комплексная межведомственная задача, которая реализуется в том числе на муниципальном уровне. Именно здесь благодаря адресному финансированию программ, направленных на укрепление здоровья горожан и сельчан, повышается охват людей профилактическими мероприятиями, с учётом медико-демографической ситуации в конкретном населённом пункте ведётся работа с некоммерческими организациями и волонтёрами. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» предполагает реализацию соответствующих программ во всех муниципалитетах Свердловской области. Благодаря межведомственному взаимодействию у жителей региона формируется мотивация к здоровому образу жизни, проводятся информационные кампании для предупреждения и лечения социально значимых заболеваний, снижения смертности в результате ДТП.