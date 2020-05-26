«Пока замечаний нет». Свердловский министр транспорта Василий Старков положительно оценил темпы строительства моста через Тагильский пруд

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков сегодня, 26 мая, посетил площадку строительства моста через Тагильский пруд и оценил масштабы и темпы проводимых работ. Вместе с ним на объекте побывали мэр Владислав Пинаев и представители московской компании ««Альмакоргруп», которая выиграла подряд на сооружение мостового перехода за 4 млрд рублей. После осмотра площадки и общения с подрядчиками областной чиновник сообщил, что у него пока нет каких-либо замечаний по организации стройки.

«Я вижу, что фронт работ полностью развёрнут, вырублена трасса от лесных насаждений, — отметил министр Василий Старков. — Есть подходы к местам установки опор. И есть понимание, что строительный процесс организован понятно, динамично. Всё идёт своим чередом, поэтому пока я не вижу каких-либо рисков для выполнения той задачи, которая была поставлена губернатором. И сомнений в том, что путепровод будет построен, тоже нет. Единственное, нужно ещё сильнее ускорить темпы работы, чтобы подрядная организация успела закупиться строительными материалами до увеличения стоимости по ним. Есть некоторые кризисные явления, которые влияют на стоимость материалов. Поэтому было принято решение по авансированию, чтобы подрядная компания могла по существующим ценам, заложенным в проекте, их закупить. Чтобы не через полгода это произошло, а именно сейчас, пока цена не изменилась».

Ранее стало известно, что в этом году «Альмакоргруп» получит для строительства моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры аванс в 566,6 млн рублей. В 2021 году компании выдадут аванс в 12,6 млн рублей.

«Это серьёзное и взвешенное решение. Сегодня мы минимизировали риски того, что реальная стоимость материалов не впишется в запланированную. Авансовые платежи подрядчик уже получил. Это позволит в том числе соблюдать план-график выполнения работ, вовремя закупить необходимую продукцию», — добавил мэр Владислав Пинаев.

В стройке моста через Тагильский пруд принимают активное участие местные компании — «УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой». На правом берегу пруда они вырубили часть деревьев. Всего для создания перехода было разрешено убрать более 13 тысяч деревьев. Также субподрядчики демонтировали 8 частных домов, попавших в границы стройки.

«Мы подготовили строительную площадку, сделали низ насыпи, — рассказал директор МУП “Тагилдорстрой” Игорь Васильев. — Сейчас здесь будут перекладывать сети. А мы будем заниматься подъездными дорогами с обеих сторон, процесс уже идёт. На площадке у нас изначально работало человек 25, сейчас такое количество рабочих с нашей стороны уже не требуется».

Мостовой переход появится на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Он соединит Уральский проспект и Свердловское шоссе. При строительстве моста будет использована продукция и мощности Нижнетагильского металлургического комбината. При этом ЕВРАЗ вложит в создание инфраструктурного объекта 1,3 млрд рублей.

«Объект находится в пятёрке самых крупных в регионе, — сказал областной чиновник. — Принятое решение по его строительству выстрадано годами. Решение по его финансированию принималось в рамках социального партнёрства с ЕВРАЗом. Сомнений в том, что этот объект важный и нужный, тем более в разрезе всей области, нет. Более того, этот путепровод выйдет потом на планируемое строительство обхода Нижнего Тагила и развяжет полностью этот узел. Сомневаться в эффективности принятого решения нет смысла».

Путепровод будет иметь арочные конструкции, четыре полосы и «умную» подсветку. Его протяжённость составит 450 метров. Многие ветераны, для которых мост через Тагильский пруд — это далёкая мечта из 30-х годов, по словам мэра Владислава Пинаева, до сих пор до конца не верят в его строительство. Чтобы убедиться в том, что возведение объекта действительно ведётся, некоторые из них даже просят свозить их на рабочую площадку.

«Так или иначе в будущем мы выйдем на реконструкцию плотины, — подчеркнул глава Нижнего Тагила. — Нам обязательно нужен этот мост, чтобы весь поток, который с Гальянки пойдёт, можно было перенаправить как на Свердловское шоссе, так и на центр города и на Вагонку. Но есть и ещё один важный момент. Это так называемый Восточный объезд. Это продолжение проекта некоего объездного кольца вокруг Нижнего Тагила. Именно в "Титановую долину", до Верхней и Нижней Салды. Строительство моста — это стратегическое решение с точки зрения транспортной развязки».

Напомним, в июне мостостроители должны начать возводить технологический мост, чтобы продолжить бурение свай под опоры. За лето они планируют завершить эти работы.