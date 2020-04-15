В 2020 году «Альмакоргруп» получит для строительства моста через Тагильский пруд аванс в 566 млн рублей

В этом году московская компания «Альмакоргруп» получит для строительства моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры аванс в 566,6 млн рублей. Об этом говорится в допсоглашении о внесении изменений в муниципальный контракт между Службой заказчика городского хозяйства и генподрядчиком. Деньги будут выплачены в течение 30 рабочих дней с момента письменного обращения «Альмакоргруп». В 2021 году компания получит аванс в 12,6 млн рублей, в 2022 году — почти в 17,7 млн рублей. Всего за строительство моста компании «Альмакоргруп» заплатят после выполнения всех работ 4 млрд рублей.

Сейчас в Нижнем Тагиле готовят площадку для бурения опор моста через пруд. На правом берегу пруда вырубают деревья и отсыпают временную подъездную дорогу протяжённостью 2 км. Уже демонтированы 8 частных домов, попавших в границы стройки. В июне мостостроители начнут возведение технологического моста, чтобы продолжить бурение свай под опоры. За лето они должны завершить эти работы. В стройке активное участие принимают местные компании — «УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой».

Мостовой переход появится на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. То есть он соединит Уральский проспект и Свердловское шоссе. Сооружение будет иметь арочные конструкции, четыре полосы и «умную» подсветку. Его протяжённость составит 450 метров. При строительстве моста будет использована продукция и мощности Нижнетагильского металлургического комбината. ЕВРАЗ вложит в создание инфраструктурного объекта 1,3 млрд рублей.

Напомним, ООО «Альмакоргруп» зарегистрировано в сентябре 2005 года. Его основной деятельностью является строительство мостов и тоннелей. Гендиректором значится Алексей Афонский. Численность персонала составляет более 1500 человек. На счету компании «Альмакоргруп» строительство различных объектов в Москве, Московской области, Тверской, Рязанской и Новгородской области, Республике Мордовия, Пермском крае. Организация занималась возведением 28 надземных и подземных пешеходных мостовых переходов.